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İstanbul Taksim'de turistileri kazıklamak isteyen taksici cezayı yedi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul Taksim'de turistileri kazıklamak isteyen taksici cezayı yedi

Taksim Meydanı’nda taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden fazla para istediği iddia edilen lüks taksi sürücüsüne toplam bin 110 lira para cezası kesildi. Taksicinin polisle tartışma anları kameralara yansıdı.

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Olay saat 13.30 sıralarında Taksim Meydanı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Bomonti’den aldığı turistleri 34 TFE 81 plakalı lüks taksisiyle Taksim Meydanı’na getiren taksici, taksimetreyi çalıştırmayarak turistlerden kısa mesafe için 200 lira ücret istedi.

Duruma tepki gösteren turistler taksiciye 50 lira vermesiyle ortalık karıştı. Bavul taşıma parası da istemeyen taksici ile turistler arasında geçen ücret tartışmasına trafik polisleri de dahil oldu. Sürücünün polis ve basın mensuplarına tepkisi kameralara yansıdı.

Bin 110 tL para cezası kesildi

Taksi sürücüsü, trafik polisin kendisinden ehliyet ve kimlik istemesine de ısrarla karşı çıktı. Taksimetreyi de çalıştırmadığının tespit edilmesi üzerine sürücüye toplam bin 110 TL para cezası kesilirken, bağlanan araç da otoparka çekildi. Taksici ise turistlerden aldığı 100 lira ile olay yerinden ayrıldı.

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