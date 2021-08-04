Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Oğulcan Çağlayan' tepkisi: İstifa edin

Galatasaray'da başkan yardımcısı Rezan Epözdemir, Tahkim Kurulu'nun Oğulcan Çağlayan kararına tepki gösterdi. Sarı-Kırmızılı yönetici, 'Galatasaray olarak Tahkim Kurulu'nun derhal istifa etmesini istiyoruz.' dedi.

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Galatasaray kulübü Oğulcan Çağlayan'ın lisansının vize ve tescil işlemlerinin tamamlanabilmesi için TFF'ye başvurmuştu. Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu Galatasaray ve Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarını oy çokluğuyla kabul etmedi.

Oy çokluğu ile reddedildi

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Galatasaray ve futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın itirazlarının reddine, oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.

Süreç nasıl başladı? Galatasaray ve Çaykur Rizespor arasında Oğulcan Çağlayan transferinde yaşanan ihtilaf nedeniyle TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Karadeniz kulübü ile sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle ocak ayında 25 yaşındaki oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası vermişti. TFF Tahkim Kurulu, yapılan itiraz üzerine şubat ayında 6 maç men cezasını 3'e indirmesine rağmen para cezasını onamıştı. TFF, 2021-2022 sezonu öncesi Oğulcan Çağlayan'ın lisansını çıkarmamıştı. Galatasaray Kulübü ve Oğulcan, Bölge Adliye Mahkemesine yaptıkları itirazın reddi sonrası Yargıtay nezdinde temyize gitmişti.

Tahkim Kurulu'nun açıklamasının ardından Galatasaray'dan cevap geldi. Sarı-kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir konuyla alakalı açıklamada bulundu.

Rezan Epözdemir yaptığı açıklamada, “Kulübümüz ve Oğulcan Çağlayan 6 maçlık ceza için Tahkim Kurulu'na itiraz etmişti. Ceza 3 maça indi ama tazminat kararı bozulmadı ve onandı.

Sözleşmesel itilaftan kaynaklanan kararlar için yargı yolu açık. Bunun üzerine hem biz hem oyuncumuz başvuruda bulundu. Baktık ki transfer yasağı koyulmuş.

"UEFA 'hukuki sorun yoktur' dedi"

UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Bu, bir çekişmeli alacak. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur.' dedi.

TFF'ye başvurduk ve 'Hukuki süreç devam ediyor, oyuncunun çalışma özgürlüğünü kısıtlayamazsınız. Bunu yapamazsınız.' dedik.

Dünkü karar Tahkim Kurulu'nda oy çokluğu ile alınmış. Bu, resmi siteden yayınlanmış. Eğer şimdi silmezlerse oradan bakabilirsiniz.

"Oy çokluğu yerine oy birliği"

Her şeye rağmen 3. kişilerin talimatlarıyla değil, vicdanıyla karar veren meslektaşlarımız var diye düşündük. Ancak sonrasında kısa karar bize fakslandı ve oy çokluğu yerine oy birliği ifadesi yer aldı.

"Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor?"

Oy çokluğu olarak yayınlanan karardan sonra tekrar gönderilen metinde oy birliği yazıyor. Muhalif üyeleri kim vazgeçirdi? Galatasaray'a bu kumpası kim kuruyor?"

"Bu, bir hukuk garabetidir"

"Muhalif üyeler hangi arada ikna edildi de hukuka aykırı bu mesnetsiz karar alındı? Kulüpler için transfer yasağı, yargı süreci devam ettiği için kaldırılıyor ama aynı durum oyuncu için olunca itirazımızı reddediyorsunuz. Bu, bir hukuk garabetidir."

Nereden bakarsanız bakın artık sürdürülemez, hükümsüz ve adaletten uzak bir kurul yapısıyla karşı karşıyayız. Kimse Galatasaray'ın futbolcusunun hakkını yiyemez. Adaleti kendimiz için istemiyoruz, hukuk hepimize lazım. Adaleti futbolun bütün paydaşları için istiyoruz.

"Başkanın ve üyelerinin istifasını istiyoruz"

TFF kurulları ne adildir ne de adil görünmektedir. TFF, hukuk kurullarının güvenilirliği tartışılır haldedir. Bu karar rövanşist yaklaşımlarla verilmiştir. Biz Galatasaray olarak Tahkim Kurulu başkanı ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan en kısa sürede savcılığa başvuruda bulunacağız."