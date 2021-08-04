BIST 1.416
DOLAR 8,42
EURO 10,02
ALTIN 495,27
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yangınla mücadelede en büyük engeli söyledi

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu yangınla mücadelede en büyük engeli söyledi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yangınla mücadelede rüzgarın hala en büyük engel olduğunu söyledi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangın bölgesinde açıklamalar yaptı. Rüzgarın yangınla mücadeleyi olumsuz etkilediğini söyleyen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

"Gündoğmuş merkezde yangın kontrol altına alınsa da ilçeden Alanya ve Manavgat tarafından sahile inmeye çalışan yangına müdahale devam ediyor.

Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz.

Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.

Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar."

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da tarihi köprüden aşağı atlayan adam ağır yaralandı
Bursa'da tarihi köprüden aşağı atlayan adam ağır yaralandı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Ömer Faruk Yurtseven nereli kaç yaşında Ömer Faruk Yurtseven kimdir?
Ömer Faruk Yurtseven nereli kaç yaşında Ömer Faruk Yurtseven kimdir?
Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Oğulcan Çağlayan' tepkisi: İstifa edin
Galatasaray'dan Tahkim Kurulu'na 'Oğulcan Çağlayan' tepkisi: İstifa edin
Covid-19 salgını bitmeden İstanbulluların hayatını tehlikeye atan karar! İBB'ye tepki yağdı
Covid-19 salgını bitmeden İstanbulluların hayatını tehlikeye atan karar! İBB'ye tepki yağdı
Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye üzerinden Afgan hesaplarına sert tepki
Numan Kurtulmuş'tan ABD'nin Türkiye üzerinden Afgan hesaplarına sert tepki
Karabük'te taksi şoförü iple asılmış halde bulundu
Karabük'te taksi şoförü iple asılmış halde bulundu
Prof. Dr. Tolunay’dan Marmara Bölgesi'ne 'yangın' uyarısı
Prof. Dr. Tolunay’dan Marmara Bölgesi'ne 'yangın' uyarısı
Ali Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Ali Babacan'ın kayınpederinin cenazesi Afyonkarahisar'da toprağa verildi
Mustafa Varank gazeteci Cem Seymen'i ifşa etti: Kindar cahilliği
Mustafa Varank gazeteci Cem Seymen'i ifşa etti: Kindar cahilliği