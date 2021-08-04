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YAŞ kararları açıklandı! Kim kaldı kim gitti? Kuvvet Komutanları değişti

YAŞ kararları açıklandı! Kim kaldı kim gitti? Kuvvet Komutanları değişti

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura sonrası kararlar açıklandı. Kuvvet komutları değişti. Sarıklı amiral olarak bilinen Mehmet Sarı için de karar verildi.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Yüksek Askeri Şura sonrası çıkan kararları basın açıklamasıyla duyurdu. Kara Kuvvetleri Komutanı değişerek Orgeneral Musa Avsever atandı.

Kalın'ın basın açıklamasıyla duyurduğu kararlar şöyle:

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir.

Kara Kuvvetleri Komutanı değişti

44 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 320 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır.

Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar'ın yaş haddi sebebiyle emekli olmasından ötürü, yerine 1. Ordu Komutanı Musa Avsever gelmiştir.

musa aysever

Musa Aysever

Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının görev süresi uzatıldı

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev süresi YAŞ kararıyla 1 yıl uzatıldı.

Bir general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere emekliliğe sevk edilmiştir."

Sarıklı Amiral emekli edildi

Sarıklı Amiral olarak bilinen Tuğamiral Mehmet Sarı emekli edildi.

Görüntüler sonrası soruşturma başlatılmıştı

Tuğamiral Mehmet Sarı'nın geçtiğimiz aylarda Ankara'da bir tarikat merkezinde üniformasının üstüne giydiği cübbe ve sarıkla görüntüleri ortaya çıkmış, Sarı hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

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