Masterchef 2021 ana kadroya giren isimler kim oldu yeni liste

TV8 ekranlarında Masterchef 2021 tüm heyecanı ile devam ediyor. Eleme potasında yarışan isimler 16 kişilik kadroya girebilmek için ter döküyor. 16 kişilik ana kadrosuna giren ilk isim Fatma Polat, ikinci isim Milhan Erdem ve üçüncü isim ise Dilara Başaran oldu.

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TV8 ekranlarında Masterchef heyecanı tüm hızıyla devam ederken 16 kişilik ana kadroda oluşmaya başladı. Yarışmanın kadrosuna giren ilk 3 isim elemler sonucunda jüri tarafından belli oldu. 2021 Masterchef ana kadrosuna giren isimler Fatma Polat, ikinci isim Milhan Erdem ve üçüncü isim ise Dilara Başaran oldu.

Masterchef'te kadroya girin isimler kim oldu: MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar final turu ilk etabında tiramisu yapmak için mutfağa girdi. 50 dakikalık sürenin sonunda Sevgi, Sergen, Nursima, İbrahim, Dilara turu geçen yarışmacılardan oldu.

Son turda ise bu kez şefler yarışmacılardan ana ürün "mısır" olan yaratıcı yemek yapmasını istedi. Yarışmacılara bu turda da 40 dakika süre verildi. Uzun bir değerlendirme sonrasında yaratıcılık oyununda Sevgi sonuncu oldu. Dördüncü Sergen, üçüncü Nursima olurken son ikiye Dilara ve İbrahim kaldı. Son değerlendirme sonrası Dilara MasterChef kadrosuna seçilen üçüncü isim oldu.

İlk grupta yer alan yarışmacılar: Sevgi Karataş, Nursima Toğaç, Ayşenur Kurtar, Mete Ozan Kibar, Sergen Özen, Tunahan Ak, İbrahim Cingözler, Fikret Tuğ, Fatma Polat, Dilara Başaran, Umut Can Çetinöz, Berk Vural Urun, Mert Ateş Durukan, Baturalp Aytulun, Milhan Erdem.

Dilara Başaran kimdir: 24 yaşında olan Dilara Başaran profesyonel aşçılık yapıyor. 6 yıldır bu mesleğini icra eden yarışmacı İstanbul'da yaşıyor. 15 yaşındayken staj yapmaya başlayarak mutfağa girdiğini söyleyen Dilara Başaran Turizm lisesini bitirdi. Mutfağa olan aşkının kendisini MasterChef birincisi yapacağına inanıyor.