BIST 1.414
DOLAR 8,48
EURO 10,04
ALTIN 492,64
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Avcılar’da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Avcılar’da sahile vurmuş erkek cesedi bulundu

Avcılar sahilde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Ceset polisin incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Abone ol

Olay, öğlen saatlerinde Ambarlı Sahili’nde meydana geldi. Sahile vurmuş erkek cesedi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekere ceset üzerinde incelemelere başladı.

Yapılan ilk incelemelerin ardından cenaze aracıyla ceset hastane morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı duyurdu 16 yangın devam ediyor işte harita
Cumhurbaşkanlığı duyurdu 16 yangın devam ediyor işte harita
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yangın söndürme topu nereden alınır yangın topu nasıl kullanılır?
Yangın söndürme topu nereden alınır yangın topu nasıl kullanılır?
Orman Genel Müdürlüğü'nden Muratpaşa Belediyesi'nin helikopter iddiasına tokat gibi yanıt
Orman Genel Müdürlüğü'nden Muratpaşa Belediyesi'nin helikopter iddiasına tokat gibi yanıt
Zeytinburnu’nda işçi alevlerin arasında kaldı! Kazı çalışmasında patlama anı kamerada
Zeytinburnu’nda işçi alevlerin arasında kaldı! Kazı çalışmasında patlama anı kamerada
Adana'da aynı yerde yeniden orman yangını çıktı! Havadan ve karadan çalışma başlatıldı
Adana'da aynı yerde yeniden orman yangını çıktı! Havadan ve karadan çalışma başlatıldı
Rize'de gece eve giren ekipler ölü buldu! Meğer kapıyı açmadan...
Rize'de gece eve giren ekipler ölü buldu! Meğer kapıyı açmadan...
Sarıklı amiralin durumu da belli oldu! İşte YAŞ kararı
Sarıklı amiralin durumu da belli oldu! İşte YAŞ kararı
Erzincan'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Erzincan'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Masterchef Dilara Başaran kimdir aslen nereli kaç yaşında?
Masterchef Dilara Başaran kimdir aslen nereli kaç yaşında?