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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi! Kadro dışı bırakıldılar

Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi! Kadro dışı bırakıldılar

Fenerbahçe, Teknik Direktör Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün kadro dışı bırakıldığını duyurdu.

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Fenerbahçe'de Caner Erkin ve Sinan Gümüş depremi yaşandı. Vitor Pereira'nın radikal kararıyla iki futbolcu, çalışmalarına takımdan ayrı devam edecek. 

Fenerbahçe'nin o açıklaması:

"Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir.

Futbolcularımızın gelecek planlaması ile ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Caner ile Pereira arasında geçmişte yaşananlar

Pereira'nın önceki döneminde bir Galatasaray derbisi öncesi Caner Erkin yerine ilk 11'de Hasan Ali Kaldırım'a şans vermesi milli futbolcuyu çıldırtmış ve deneyimli teknik adama "Senin kuracağın kadroyu s...." diyerek tepkisini dile getirmişti. Yaşanan tartışmaların ardından Caner Erkin sezon sonu takımdan gönderilmişti.

Pereia ile tekrar anlaşılmasından sonra Caner, "hocamı ilk ben karşılayacağım' demişti. Daha sonra Caner ile Pereira birlikte fotoğraf çektirerek aralarındaki buzların eridiğinin işaretini vermişti.

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