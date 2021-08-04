Orman Genel Müdürlüğü'nden Muratpaşa Belediyesi'nin helikopter iddiasına tokat gibi yanıt

Muratpaşa Belediyesi'nin kiraladığı yangın söndürme helikopterinin bakanlıktan onay beklediği iddiasıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden "İlgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir." açıklaması geldi.

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinin Belediye Başkanı Ümit Uysal, resmi sosyal medya hesabından, “Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak bir yangın helikopteri kiralayabilmek için her türlü bağlantı ve teyitleşmeyi tamamladık. Mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığından izin istedik, izin bekliyoruz” ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı.

Belediyeye "tribünlere oynadı" suçlaması

Orman Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından ise Ümit Uysal’ın söz konusu tweeti etiketlenerek, “Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı’nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi’ne bilgi verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

"Dilekçemizi sunduk cevap bekliyoruz" demişti

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, dün yaptığı açıklamada "Yasal zorunluluk nedeni ile Tarım ve Orman Bakanlığımıza müracaat ettik. Dün saat 18.49 itibari ile dilekçemizi sunduk. Cevap bekliyoruz. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı aracılığıyla bu helikopteri yangınla mücadelede kullanmak istiyoruz.”