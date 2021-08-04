Orman yangınlarında 8. günde kötü haber! Yangın termik santrale ulaştı

TÜRKİYE bir haftadır yangınlarla mücadele ediyor. Birçok bölgede evler kül oldu, canlılar yaşamını yitirdi. Şimdiye kadar 38 ilde çıkan 163 yangının 152 tanesi söndürüldü. İşte 5 ilde süren yangınlarla ilgili son bilgiler...

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Bir haftadır devam eden yangınlar ciğerlerimizi yaktı. 5 ilde 14 farklı noktada mücadele aralıksız sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı. Yangınlarda bugüne kadar Muğla'da 1 Antalya'da ise 7 kişi hayatını kaybetti. Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya, Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava aracı destek veriyor.

16.15 MİLAS'TA DURUM KÖTÜ

Milas'ta alevler her yeri sardı. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yalvarıyoruz, uyarıyoruz… Günlerdir söyledik. İşte yangın fabrikanın çevresini sardı. Derhal müdehale!" açıklaması yaptı. Tokat, "Duman her yeri kapladı. Alevler termik santrale, köye dayandı, alevlerden hiçbir şey göremiyoruz derhal uçak istiyoruz." dedi.

16.05 MARMARİS'DE NELER OLUYOR?

MARMARİS'deki yangınlar da sönmüş değil. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Twitter hesabından yayımladığı videoda, "Yangında 7. Güne ulaşmış durumdayız. Hâlâ daha tam anlamıyla kontrol altına alındığını maalesef söyleyemiyoruz. En başından beri sıklıkla, sürekli tekrar ettiğimiz şey hava desteğiydi. Bugün sabah saatlerinde hava desteği 2 adet helikopterle birlikte gerçekleşti ve gözle görülür şekilde yangında bir gerileme söz konusuydu. Ancak an itibariyle baktığımızda şu anda hava desteği söz konusu değil. Delikyol ve Orhaniye noktalarında yangında artış söz konusu." ifadesini kullandı.

16.00 HARİTALI SON DURUM

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada "28 Temmuz-04 Ağustos 2021 tarihleri arasında, ülkemizde meydana gelen 183 adet orman yangınının 167’si devletimizin tüm imkanları seferber edilerek kontrol altına alınmıştır." denildi.

13.40 UÇAKLARIN BİRİ GELİYOR BİRİ GİDİYOR

Köyceğiz’de Perşembe gününden bu yana devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Dün Çayhisar Mahallesi’ne yaklaşan alevler bugün ters rüzgar ile dağlık ve ormanlık alana doğru ilerliyor. Ayrıca Zeytinyanı ve Taşdibi mevkilerinde ise yangınlar devam ediyor. Çayhisar mevkiinde bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren görevlendirilen 2 yangın söndürme uçağı ile 2 helikopterin alevlere müdahalesi sürüyor. Uçaklar ve helikopterler yangın bölgesinde art arda yaptıkları sortilerle alevleri söndürmek için uğraş veriyor.

10.24 BAKAN PAKDEMİRLİ DUYURDU

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "34 ilde 160 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları’nın 5 ilde, 14 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."

09.55 MİLAS VE BODRUM'DA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 31 Temmuz'da başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor. Türkevleri Mahallesi'nde ise bazı evlerin yangından zarar gördüğü, bölgede çalışma başladığı görüldü.

Öte yandan, yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması üzerine bazı vatandaşlar da tahliye ettikleri hayvanlarını geri getirmeye başladı.

09.30 ÖREN VE MİLAS'A TSK GEMİSİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.