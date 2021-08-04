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ABD uçakları Afganistan'da Taliban'ın silah ve mühimmat deposunu bombaladı

ABD uçakları Afganistan'da Taliban'ın silah ve mühimmat deposunu bombaladı

ABD birlikleri, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bulunan Taliban'a ait silah ve mühimmat deposunu havadan bombaladı.

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Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, ABD birliklerinin, Helmand'ın merkezi Leşkergah şehrindeki Taliban'a ait silah ve mühimmat deposuna yönelik hava saldırısı düzenlediğini söyledi.

Aman, saldırı sonucu silah ve mühimmat deposunun imha edildiğini belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Hava saldırıları artırıldı

ABD birlikleri, Taliban'ın kent merkezlerine ilerlemesini engellemek için hava saldırılarını artırdı.

ABD askerlerine ait uçakların, 2 Ağustos'ta yine Leşkergah şehrindeki Taliban mevzilerine düzenlediği hava saldırısında 7 militan ölmüştü.

Öte yandan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında Leşkergah merkezinde çatışmalar devam ediyor.

 Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin, hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

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