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Bolu'da 24 yıldır ormanları gözetliyor: Yasak çok hoşuma gitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bolu'da 24 yıldır ormanları gözetliyor: Yasak çok hoşuma gitti

BOLU’da, ormanlar 13 noktada oluşturulan yangın gözetleme kulelerinde çalışan işçiler tarafından yangınlara karşı korunuyor.

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Bolu’da, orman yangınlarına karşı 13 farklı noktada oluşturulan yangın gözetleme kulelerinde çalışan işçiler olası yangınlara karşı teyakkuz halinde bekliyorlar. Yüzde 65’ormanlarla kaplı olan kentte hava sıcaklıklarının artması ve nemin düşmesiyle birlikte artan yangın riskine karşı tedbirler de artırıldı. Aladağlar mevkiinde bulunan İkisivri Gözetleme Kulesi’nde 24 yıldır ormanları gözetleyen Fahrettin Kurul, dürbünüyle bir an olsun gözünü ormanlardan ayırmıyor.

Bulunduğu yerden geniş bir alanı görebilen orman gözetleme işçisi Fahrettin Kurul, “Kaynaşlı’nın sırtlarını görüyorum. Bolu merkez, Dörtdivan, Zonguldak istikameti. Mengen, Gerede, Seben sırtlarını görüyorum. Yangın olduğunda anons ediyorum. Öncü arazözümüz var. Hemen gidip ilk müdahaleyi ediyor. Yardım lazımsa büyük araçlar gidip söndürüyor. Akşam 8’e kadar görevdeyiz. Sonra dinlenmeye geçiyorum. Ama bir şey olursa yine bakıyorum. Burada yatıyorum” dedi.


“Ekmeğimizi ormandan çıkarıyoruz”
24 yıldır orman yangın gözetleme işi yaptığını söyleyen Kurul, “Burada 19 yıl, Mudurnu tarafında da 5 sene çalıştım. 24 senedir bu işle uğraşıyorum. 35 senedir orman teşkilatında çalışıyorum. Ekmeğimizi ormanlardan çıkarıyoruz. Buralara gelenler oluyor. Aşağıdan jandarma durdurmayınca buralara geliyor. Ben de burada yasak diyorum. Buradan gönderiyorum. Jandarma ile de irtibatlı oluyoruz. Ormanlarda piknik yasağı çok hoşuma gitti. Devamını da isterim” diye konuştu.

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