Kandilli Rasathanesinden yangın bölgeleri için kötü haber

Türkiye; sıcaklık, şiddetli yağış ve orman yangınları ile mücadele ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışları değerlendirdi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, hava sıcaklıkları ve beklenen yağışlar hakkında konuştu.

Cumartesi gününden itibaren sıcaklıkların yerine göre yaklaşık 10 derece düşeceğini, Marmara ile Karadeniz bölgelerinde yağmur beklendiğini dile getiren Adil Tek, "Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor. O bölgelerde 40-45 derecelere kadar çıktı. O sıcaklıklar da diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" dedi.