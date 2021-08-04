Yapılandırılacak sigorta primleri ve idari para cezaları için son başvuru tarihi 31 Ağustos

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz; sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezalarının yapılandırılabileceğini belirterek başvuru için ise son tarihin 31 Ağustos olduğunu açıkladı.

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, yapılandırma kapsamına girecek olan alacakların sigorta primleri, işsizlik sigorta primleri, idari para cezaları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan alınan alacaklar ile Bağ-Kur sigortalılarının geçmiş dönem durdurulan prim borçları olduğunu belirtti.

Kanunu bir örnek üzerinden açıklayan Başkan Yılmaz, şunları kaydetti:

"2008 yılında bin 200 lira olan bir kurum alacağı bugün gecikme zammı ve gecikme faizi uyguladığımız zaman 4 bin 334 lira. Yapılandırma kapsamında gecikme zammı, gecikme faizini tamamını siliyoruz. Kalanını yurtiçi üretici fiyatları endeksi ile güncellediğimiz zaman 922 lira oluyor. Bu durumda toplam alacağımız aslında 5 bin 534 olmakta. Yurtiçi üretici fiyatları endeksi ile güncellediğimiz bu tutar 2 bin 122 lira. İşverenlerimizin, sigortalılarımızın ilk taksitte ödedikleri bu 922'ninde yüzde 90'ınını siliyoruz. Peşin ödenmesi halinde bin 292 lira ödemiş oluyor. Baktığımız zaman 5 bin 534 lira ödemesi gereken bir borçlumuz bugün yapılandırmaya müracaat ettiğinde peşinde ödediği takdirde bin 292 lira ödüyor."

Kanunun büyük avantajlar da getirdiğini belirten Başkan Yılmaz, "Borçlarını peşin öderlerse 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Taksitle ödemenin tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi şartıyla yine 'borcu yoktur' yazısı alabilecekler. Bu şekilde ihalelere katılabilecekler, hak ediş ödemelerini alabilecekler ve kurumumuzun ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden faydalanabilecekler" diye konuştu.

Yılmaz, ilk 2 taksitin eksiksiz ve süresinde ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu bozulma için ana unsurlardan bir tanesi. Bir diğer bozulma nedeni de bir takvimin içerisinde 2'den fazla taksitin eksik ya da hiç ödenmemesi halinde yapılandırma bozulmaktadır" dedi.