BIST 1.414
DOLAR 8,48
EURO 10,04
ALTIN 492,64
HABER /  GÜNCEL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı

Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı

Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ederken yangınlara müdahale sırasında birçok kahraman personel de durumdan etkilendi. Yaralarına rağmen sahayı terk etmeyen personeller görenleri duygulandırdı.

Abone ol

Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan helikopterlerle ve uçaklarla yapılan müdahalelerin yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan verdiği mücadele görenleri duygulandırıyor.

Ayaklarında sargı beziyle yangın sahasında

Yorulmak nedir bilmeden her koşulda çalışan kahraman personeller yaralarını kendileri iyileştirmeye de devam ediyor. Kendi kendini tedavi ettikten sonra yangını söndürmeye devam eden itfaiye erinden sonra bir itfaiye erinin de ayaklarının sarıldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki itfaiye erinin şişen ve yaralanan ayaklarını sargı bezine sardığı görülüyor. Ayağındaki beze rağmen afet bölgesinden ayrılmayan itfiaye eri ayaklarını uzatarak dinleniyor.

Zor şartlarda mücadele

Bir başka yangın personeli de yangın bölgesinde karnını simitle doyurmaya çalıştı. Sahada yorgun düşen personel çalışmaların devam ettiği bölgede yere oturarak simit yedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Terör örgütü PKK'nın can damarı Avaşin'e Türk bayrağı dikildi
Terör örgütü PKK'nın can damarı Avaşin'e Türk bayrağı dikildi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yangının yaralarını hep birlikte saracağız
Bursa Büyükşehir Belediyesi; Yangının yaralarını hep birlikte saracağız
Bakan Adil Karaismailoğlu: Çoğu zaman su bile yangına çözüm olmuyor
Bakan Adil Karaismailoğlu: Çoğu zaman su bile yangına çözüm olmuyor
Bolu'da 24 yıldır ormanları gözetliyor: Yasak çok hoşuma gitti
Bolu'da 24 yıldır ormanları gözetliyor: Yasak çok hoşuma gitti
İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk balkondan atladı! Sebebi ise şok etti
İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk balkondan atladı! Sebebi ise şok etti
Starlink uyduları nedir ormanları çizgi şeklinde yakıyor iddiası olay
Starlink uyduları nedir ormanları çizgi şeklinde yakıyor iddiası olay
Yangınlara karşı Allah'a sığındılar Manavgat'ta yağmur duası!
Yangınlara karşı Allah'a sığındılar Manavgat'ta yağmur duası!
Konya Büyükşehir, Hz. Mevlana'ya ilişkin hakaret içeren karikatürle ilgili hukuki süreç başlattı
Konya Büyükşehir, Hz. Mevlana'ya ilişkin hakaret içeren karikatürle ilgili hukuki süreç başlattı
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar
Fırsatçılar yangında da sahneye çıktı! Yüzde 630'lara varan zam yaptılar