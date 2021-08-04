Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı

Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ederken yangınlara müdahale sırasında birçok kahraman personel de durumdan etkilendi. Yaralarına rağmen sahayı terk etmeyen personeller görenleri duygulandırdı.

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Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ediyor. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Havadan helikopterlerle ve uçaklarla yapılan müdahalelerin yanı sıra itfaiye ekiplerinin karadan verdiği mücadele görenleri duygulandırıyor.

Ayaklarında sargı beziyle yangın sahasında

Yorulmak nedir bilmeden her koşulda çalışan kahraman personeller yaralarını kendileri iyileştirmeye de devam ediyor. Kendi kendini tedavi ettikten sonra yangını söndürmeye devam eden itfaiye erinden sonra bir itfaiye erinin de ayaklarının sarıldığı bir fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğraftaki itfaiye erinin şişen ve yaralanan ayaklarını sargı bezine sardığı görülüyor. Ayağındaki beze rağmen afet bölgesinden ayrılmayan itfiaye eri ayaklarını uzatarak dinleniyor.