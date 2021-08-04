Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi

Antalya'da 21 yaşındaki üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu vahşice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırıldı. İş yerinin cam kapısı tuzla buz olurken reklam tabelalarına da hasar verildi.

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Türkiye'nin konuştuğu cinayette, 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'yu canice öldüren katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan, dün sevk edildiği mahkemece 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emlak ofisine saldırı düzenlendi

Ayhan'ın tutukluluğunun ardından dün gece 03.30 sıralarında ise Konyaaltı ilçesindeki emlak ofisine saldırı düzenlendi. Sabah iş yerine gelenlerin cam kapının kırıldığını görmesi üzerine durum polise bildirildi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinde inceleme yaptı.

Cam kapısı tuzla buz oldu

Reklam tabelaları kaldırılan iş yerinin cam kapısının tuzla buz olduğu görülürken, polis saldırgan ya da saldırganları bulmak için çalışma başlattı.