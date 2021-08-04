Evini kaybeden vatandaşlara 50 bin lira yardım yapılacak

Yangında evini kaybeden vatandaşlara 50 bin lira yardım yapılacağını söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk ödemelerin yapıldığını belirtirken yanan evlerin inşası ile ilgili çalışmalara 1 ay içerisinde başlamayı planladıklarını ifade etti.

Abone ol

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, günlerdir etkili olan orman yangınları ile mücadelede önemli açıklamalarda bulundu.

Hasar tespit çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bakan Kurum, "Evi tamamen yanan vatandaşlarımıza 50 bin liraya kadar eşya ve kira yardımı veriyoruz. Bunun ilk ödemeleri de evi yanan vatandaşlarımıza yapıldı. Devamında da 50 bin liraya kadar eşya ve taşınma yardımını yapıyor olacağız" dedi.

"Bir ay içerisinde başlayacak"

Murat Kurum, yanan evlerin inşası ile ilgili soruya ise "Bir ay diyoruz ama belki ondan da kısa bir zaman içerisinde başlayacağız. Öncelikle 200-300 tane ahır yapmamız gerekiyor. Çünkü hayvanlarımız yaylalarda. O hayvanlar gelene kadar ahırlarımızı hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Diğer taraftan konutları başlatacağız, 3 tane köyümüzü tamamen yenileyeceğiz. İnşallah bir ay içerisinde ihalelerimiz gerçekleştiririz ve önümüzdeki yaz bitmeden de alt ve üst yapısıyla konutlarımızı bitirmeyi hedefliyoruz" cevabını verdi.

Hasar tespit çalışmalarına ilişkin bilgi de veren Bakan Kurum, "İnşallah havanında seyrine bağlı olarak yangını da kontrol altına aldığımızda burada bütün tespitleri yapmış ve önlemleri de almış olacağız" açıklamasında bulundu.