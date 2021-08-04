Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB2 İHA için 10 ülkeyle sözleşme aşamasında olduklarını söyledi. Bayraktar, TB3'ün de 2022 yılında ilk uçuşunu yapacağını, motorunun TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirildiği bilgisini paylaştı.

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Dünya medyasının gündeminden düşmeyen Türk İHA'sı Bayraktar TB2 için çok sayıda ülke sıraya girmiş durumda. Son olarak NATO ve Avrupa Birliği (AB) ülkesi Polonya'ya satılan Bayraktar TB2'lerle ilgili bir açıklama yapıldı.

Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübünün düzenlediği Havacılık ve Uzay Zirvesi'nde konuşma yapan BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, TB2'ler için 10 ülkeyle görüşme yaptıklarını ve sürecin sözleşme aşamasında olduğunu aktardı.

TB3'ün ilk uçuşu 2022'de

Bayraktar, TB3 İHA'nın da 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştireceğini, TB3'te kullanılacak yerli motorun ise TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından geliştirildiğini aktardı.