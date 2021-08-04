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Türkiye 4 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 4 Ağustos 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 262 bin 48 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 262 bin 48 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 26 bin 822 kişinin testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 6 bin 96 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66.54, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 44.84 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 41 milyon 303 bin 572'si birinci doz, 27 milyon 831 bin 610'u ikinci doz, 5 milyon 194 bin 192'si üçüncü doz olmak üzere toplam 74 milyon 329 bin 374'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşarak, "Vaka sayıları sınır kabul ettiğimiz 20 bin sınırının çok üzerinde. Vaka sayılarını bu sınırın altına indirmek elimizde. Aşınızı olun, kalabalıklardan uzak durun" değerlendirmesinde bulundu.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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