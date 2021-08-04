BIST 1.414
DOLAR 8,48
EURO 10,04
ALTIN 493,91
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Caner Erkin cephesinden ilk açıklama!

Caner Erkin cephesinden ilk açıklama!

Fenerbahçe'nin Sinan Gümüş ile birlikte kadro dışı bıraktığı Caner Erkin'den konuyla ilgili ilk açıklama geldi. Menajer Batur Altıparmak, Caner'in takımda kalıp forma savaşı vermek istemesine karşın Pereira ve yönetimin bunu kabul etmediğini söyledi.

Abone ol

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın talebi doğrultusunda kadro dışı bırakılan Caner Erkin cephesinden kararla ilgili ilk açıklama geldi.

Menajeri Batur Altıparmak imzasıyla yayınlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Fenerbahçe SK teknik direktörü Vitor Pereira'nın isteği üzerine oyuncumuz Caner Erkin ile gerçekleştirilen toplantıda, "Seni oynatmayı düşünmüyorum. Senin bölgene transfer yapacağız" söylemlerine karşılık olarak oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye hazır olduğunu ve bölgesine transfer yapılması durumunda da formayı savaşarak alacağını ve kendine güvendiğini iletmiştir.

Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

Bu zaman zarfında Caner Erkin antrenmanlarını takımdan ayrı olarak sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca yangınların sürdüğü Antalya ve Muğla'da son durumu paylaştı
Bakan Koca yangınların sürdüğü Antalya ve Muğla'da son durumu paylaştı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Manavgat yangınının faili suçunu kabul etti
Manavgat yangınının faili suçunu kabul etti
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Hava Kurumu'na ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Hava Kurumu'na ziyaret
Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız
Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız
Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi
Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
İstanbul Esenyurt'ta taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesip dehşeti yaşattı
İstanbul Esenyurt'ta taksiciler kadın sürücü adayının yolunu kesip dehşeti yaşattı
Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun yakalandı
Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun yakalandı
Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı
Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı