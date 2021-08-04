BIST 1.414
DOLAR 8,48
EURO 10,04
ALTIN 493,91
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ihtiyaç listesi paylaştı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ihtiyaç listesi paylaştı

MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, devam eden yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek için ihtiyaç listesi paylaştı.

Abone ol

Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın bölgelerine destek için ihtiyaç listesi yayınladı.

Başkan Gürün, "Yangın bölgesindeki ihtiyaç listemizin güncellenmiş halini sizlerle paylaşıyorum. En kısa sürede yangınların son bulmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Hava Kurumu'na ziyaret
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türk Hava Kurumu'na ziyaret
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız
Selçuk Bayraktar: 10 ülkeyle TB2 İHA için sözleşme aşamasındayız
Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi
Azra'nın katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın iş yerine saldırı düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP lideri Bahçeli'ye kritik ziyaret!
Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun yakalandı
Konya'da 7 kişiyi öldüren Mehmet Altun yakalandı
Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı
Ayakları sargı içinde olan itfaiye eri yangın bölgesinden ayrılmadı
Yapılandırılacak sigorta primleri ve idari para cezaları için son başvuru tarihi 31 Ağustos
Yapılandırılacak sigorta primleri ve idari para cezaları için son başvuru tarihi 31 Ağustos
Kandilli Rasathanesinden yangın bölgeleri için kötü haber
Kandilli Rasathanesinden yangın bölgeleri için kötü haber
Terör örgütü PKK'nın can damarı Avaşin'e Türk bayrağı dikildi
Terör örgütü PKK'nın can damarı Avaşin'e Türk bayrağı dikildi