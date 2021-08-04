Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ihtiyaç listesi paylaştı
MUĞLA Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, devam eden yangınlarla mücadeleye yardımcı olmak isteyen vatandaşları bilgilendirmek için ihtiyaç listesi paylaştı.Abone ol
Türkiye'deki orman yangınları günlerdir devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yangın bölgelerine destek için ihtiyaç listesi yayınladı.
Başkan Gürün, "Yangın bölgesindeki ihtiyaç listemizin güncellenmiş halini sizlerle paylaşıyorum. En kısa sürede yangınların son bulmasını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.