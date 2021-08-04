Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınlarında terör izi iddialarına cevap verdi

Türkiye'deki orman yangınlarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, "Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla ilgili terör izine rastlandığı bilgisini verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve A Haber ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, açıklamasında yangınlarla ilgili yürütülen soruşturmalarla ilgili de bilgi verdi.

Daha önce yaptığı açıklamada, "Ciğerimizi yakanın ciğerini sökmek boynumuzun borcu" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlarla alakalı tutuklanan şahısların ailelerinde PKK bağlantılarına rastlandığını aktardı.

"Bu endişeyi en başından beri taşıdık"

Polisin konuyla ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu endişeyi en başından beri taşıdık. Bunun altından bir şeyler çıktı. Tutuklananların ailesinde PKK ile iltisaklıların da olduğunu tespit ettik. Bütün polis teşkilatımız, istihbaratımız bunun incelemelerini yapıyor. Bizim ciğerlerimiz yanıyor. Ciğerimizi yakanların ciğerini yakacağız. Burada canlılar yandı" dedi.

"Bir kenara koymamız mümkün değil"

Soruşturmaların sonucunun halka paylaşılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortada bir cinayet var. Bir taraftan telefat var, bir de o ormanlar özellikle arılarımızın en çok üretim yaptığı ormanlar. Marmaris bu konuda meşhurdur. Bunları bir kenara koymamız mümkün değil. Yangınlar ilgili her türlü ihbar, belge ve bilgi jandarma ve istihbaratımız tarafından etraflıca inceleniyor. Devam eden soruşturmaların neticelerini kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.