Mersin'de kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti
MERSİN'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Abone ol
MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde H.E. ile Harun Toker (41), köy kahvesinde tartışmaya başladı.
Mahalle sakinleri, tartışan 2 kişiyi ayırdı ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti.
Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı.
Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti.