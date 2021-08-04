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Mersin'de kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de kahvede başlayan tartışma cinayetle bitti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde köy kahvesinde başlayan tartışma cinayetle bitti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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MERSİN'in Erdemli ilçesine bağlı Çamlı Mahallesi'nde H.E. ile Harun Toker (41), köy kahvesinde tartışmaya başladı.

Mahalle sakinleri, tartışan 2 kişiyi ayırdı ancak bir süre sonra H.E.'in oğlu Ü.E., Harun Toker'in evine gitti.

Ü.E. yanında getirdiği bıçakla karşısına çıkan Toker'i bıçaklayıp uzaklaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Harun Toker hayatını kaybetti.

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