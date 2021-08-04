İHA muhabirleri Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ büyük tehlike atlattı

Yangın bölgesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinden Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ, yangının termik santrale sıçrama anını saniye saniye canlı yayında aktardı.

MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı.

Bir anda patlamaya başlayan santralde sirenler çalmaya başladı.

İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibinden Ali Gözeten ve Aykut Yeniçağ, bölgedeki gelişmeleri aktardığı sırada yaşanan acil durumu yayını kesmeden tehlike içinde aktardılar.