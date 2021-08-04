BIST 1.414
DOLAR 8,47
EURO 10,04
ALTIN 493,66
YEREL

Ören boşaltılıyor! Termik santralden kaçanlar panik halinde yollarda

MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını tüm önlem ve çabalara rağmen termik santrale sıçradı. Santralin tahliyesinin ardından santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören de tahliye edilmeye başlandı.

MUĞLA Milas'ta devam eden orman yangını termik santrale sıçradı.

Bir yandan santralin hemen dibindeki yerleşim yeri Ören'in tahliyesi sürerken diğer yandan bazı görevliler yolda bekleyip bölgeye araç girişine izin vermiyor.

Sadece iş makinaları ve görevlileri taşıyan araçların girişine izin verildiği bölgede panik havası hakim.

Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Muğla Milas'taki yangında mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı
Muğla Milas'taki yangında mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Milas termik santrali yanıyor! Her yer alev alev diyerek kaçanların videosu şok etti
Milas termik santrali yanıyor! Her yer alev alev diyerek kaçanların videosu şok etti
Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Yangında mahsur kalan vatandaşın yardımına Mehmetçik yetişti
Brezilya'da Türk şirketine ait özel bir jette 1.3 ton kokain ele geçirildi iddiası
Brezilya'da Türk şirketine ait özel bir jette 1.3 ton kokain ele geçirildi iddiası
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Alevler Delikyol ve Orhaniye'de
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay: Alevler Delikyol ve Orhaniye'de
Çizgi şeklindeki yangın videosu! Ormanlar uzaydan mı yakıldı işte işin aslı
Çizgi şeklindeki yangın videosu! Ormanlar uzaydan mı yakıldı işte işin aslı
Yangın Muğla Milas'daki termik santrale ulaştı fabrika dumanlar içinde kayboldu
Yangın Muğla Milas'daki termik santrale ulaştı fabrika dumanlar içinde kayboldu
Muğla yanarken onlar keyif çattı! Faciadan dönüldü: Yangın söndürme uçağı zor anlar yaşadı
Muğla yanarken onlar keyif çattı! Faciadan dönüldü: Yangın söndürme uçağı zor anlar yaşadı
CZN Burak Özdemir'den Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov'
CZN Burak Özdemir'den Antalya yangınında ev tipi söndürücüyle 'şov'