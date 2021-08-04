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Su sepeti takılan Sikorsky yangın söndürme filosuna katıldı

İhlas Haber Ajansı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılarak Muğla Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, Jandarma bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti takılıp Muğla Milas'taki yangın söndürme filosuna katıldığını, "Jandarmanın yeni başarısı, tarihimizde bir ilk" notuyla paylaştı.

Bakan Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Jandarma teşkilatımız bünyesindeki Sikorsky helikoptere su sepeti (bambi) takarak Milas'ta yangın söndürme filosuna katıldı" ifadelerini kullandı.

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