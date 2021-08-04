Şahan Gökbakar: Burası provokatörler ile doldu

MUĞLA Marmaris'te etkili olan yangınlarda canlı yayınlar yaparak yardım çağrısında bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, son videosunda, "Burası provokatörler ile doldu. Kimseyi dinlemiyorlar, kargaşa yaratmaya çalışıyorlar. Burada çalışan insanlar için koyulan yemekleri yiyorlar" ifadeleri kullandı.

Türkiye, günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yurdun birçok kentinde meydana gelen yangınlarda birçok alan küle dönerken bölgede yaşayan vatandaşların birçoğu da evinden oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde de orman yangınları etkisini sürdürürken ilçede evi bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, günlerdir bölgeden canlı yayınlar yaparak yardım çağrısı yapıyor.

Gökbakar, paylaştığı son videosunda, "Burası provokatörler ile doldu. Kimseyi dinlemiyorlar, kargaşa yaratmaya çalışıyorlar. Gözümün önünde bir komutana, 'Sen kimsin lan? Hayatında yangın mı söndürdün lavuk" dediler. Burada çalışan insanlar için koyulan yemekleri yiyorlar" ifadeleri kullandı.