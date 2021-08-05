BIST 1.412
DOLAR 8,53
EURO 10,14
ALTIN 497,45
POLİTİKA

Tanju Özcan'dan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözler

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mülteciler için aldığı zam kararı sonrası kendisini eleştiren Mehmet Bekaroğlu ve firari FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözlerle tepki gösterdi.

Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ederken, siyasetin gündemi bir yandan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, il meclisinden geçirdiği mülteciler için 10 kat su ve katı atık vergisi zammını tartışıyor.

"CHP'nin ilkeleri ile bağdaşmaz"
Özcan'ın kararının CHP ilkeleriyle bağdaşmadığını belirten İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Bu düşünce anayasaya aykırı olduğu gibi vicdan ve insanlıkla bağdaşmaz. CHP, sosyal demokrat bir partidir, programında yabancı düşmanlığı yoktur, böyle nefret söylemi kokan bir girişimi asla kabul etmez" şeklinde yorum yapmıştı.

FETÖ'cü Uslu: Kemalist lağımı patlattı

FETÖ'cü Uslu ise, “Kemalizmin bağrında nasıl iğrenç bir ırkçılık taşıdığını CHP’li Tanju Özcan sayesinde bir kez daha gördük. Özcan @kilicdarogluk’nin ısrarla üstüne beton kapak kapatmaya çalıştığı Kemalist lağımı patlattı. Her yerden nefret, kin, öfke akıyor” ifadelerini kullandı.

CHP'li Özcan'dan her iki isme ağır sözler 

CHP'li partisinin CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'nun kendisini ırkçılık ile suçlayan sözleri sonrası her iki isme de açtı ağzını yumdu gözünü. İşte Özcan'ın o tepkisinin tamamı videoda..

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tanju Özcan'dan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözler
Tanju Özcan'dan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözler
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
CHP'li Engin Altay 'helikopter gördüysem namerdim' dedi Erdoğan bakın ne cevap verdi
CHP'li Engin Altay 'helikopter gördüysem namerdim' dedi Erdoğan bakın ne cevap verdi
İstanbul'da bunu yapan insan olamaz! Ayağı kesildi vücutları delindi: Çok farklı şeyler duyduk
İstanbul'da bunu yapan insan olamaz! Ayağı kesildi vücutları delindi: Çok farklı şeyler duyduk
Adana'da su içmeyi reddetti! İtfaiyecinin kahramanca mücadelesi takdir topladı
Adana'da su içmeyi reddetti! İtfaiyecinin kahramanca mücadelesi takdir topladı
Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı
Sen Çal Kapımı 48. bölüm fragmanı
Dünya Hali 4. bölüm fragmanı
Dünya Hali 4. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı
Baht Oyunu 8. bölüm fragmanı
Şahan Gökbakar: Burası provokatörler ile doldu
Şahan Gökbakar: Burası provokatörler ile doldu
Haber Global canlı yayındayken termik santralde patlama
Haber Global canlı yayındayken termik santralde patlama