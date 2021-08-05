CHP'li Engin Altay 'helikopter gördüysem namerdim' dedi Erdoğan bakın ne cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim gördüysem namerdim" diyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'a ", "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" dedi.

Orman yangınları iktidar ile muhalefeti karşı karşıya getirdi. Muhalefet hükümeti hesap vermeye çağırırken, iktidar da muhalefeti istismar ve popülizmle eleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen A Haber - ATV ortak yayınında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Başkan Erdoğan CHP'li Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi.

"Vallahi de billahi de ben bir helikopter görmedim gördüysem namerdim" diyen CHP'li Engin Altay'a cevap veren Erdoğan, "Hiç şüphen olmasın öylesin zaten" şeklinde yanıt verdi.