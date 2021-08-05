Marmaris'te yangın bölgesi ile ilgili iddia! "Hortumumuz var emir gelmedi diye suyu açamıyoruz"

Çeşme'den Marmaris'teki yangın bölgesine çalışmalara destek vermeye gelen bir kişi bölgede koordinasyonsuzluk olduğunu iddia etti. Sosyal medyada yayınlanan videoda bu kişi, "Önümüzde yangın görüyoruz hortumumuz var suyu açamıyoruz emir gelmedi diyorlar kaymakamlıktan" dedi.

Türkiye'nin birçok noktasında yangınlar sürerken alevlere müdahaleler de hız kesmeden devam ediyor. Çeşme'den Marmaris'teki yangın bölgesine çalışmalara destek vermeye gelen bir kişi bölgede koordinasyonsuzluk olduğunu iddia etti.

Sosyal medyada yayınlanan videoda Marmaris' te bulunan bu kişi şunları söyledi:

"Yardım toplayıp geldik burada koordinasyonsuzluk var. Devletin kurumları kendi aralarında haberleşme sağlayamıyorlar.

Mesela önümüzde yangın görüyoruz hortumumuz var suyu açamıyoruz emir gelmedi diyorlar kaymakamlıktan. Kendi imkanlarımızla yapmaya çalışıyoruz. Üzülüyoruz."