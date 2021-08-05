Marmaris'teki bu genç gündüz garson gece yangında! Ellerinin haline bir bakın

MUĞLA Marmaris'te alevlerle mücadele ederken elleri yanan Adıyamanlı genci, oyuncu Şahan Gökbakar paylaştı. Gündüz otelde garsonluk yapan genç gece ise yangında gönüllü. Ellerinin halini görmeniz lazım. Yanmış olmasına rağmen de tek derdi bakın ne...

Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangını söndürebilmek için itfaiyeciler ve gönüllüler gece gündüz çalışıyor. Yangın bölgesinden canlı yayın yapan oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris’te bir otelde gündüz garsonluk yapan

gece ise yangın söndürme çalışmalarına katılan Adıyamanlı genci paylaştı.

Alevlerle mücadelede elleri yanan genç "Elimden ziyade nefes alamadım. Ben normalde Adıyamanlıyım. Muğlalı, Marmarisli değilim. Bu dağ, ağaçlar hepimizin." dedi.



Saatlerdir yangınlarla mücadele eden genç "Hortum yetmiyor, itfaiye bize hortum vermedi, kendimiz hortum aldık. Bizim hortumun barı yok. Ateşlerle aramızda 2 metre var. Söndürüyoruz, dumana maruz kalıyoruz" şeklinde konuştu.