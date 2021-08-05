BIST 1.416
DOLAR 8,54
EURO 10,13
ALTIN 497,45
GÜNCEL

Marmaris'teki bu genç gündüz garson gece yangında! Ellerinin haline bir bakın

MUĞLA Marmaris'te alevlerle mücadele ederken elleri yanan Adıyamanlı genci, oyuncu Şahan Gökbakar paylaştı. Gündüz otelde garsonluk yapan genç gece ise yangında gönüllü. Ellerinin halini görmeniz lazım. Yanmış olmasına rağmen de tek derdi bakın ne...

Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangını söndürebilmek için itfaiyeciler ve gönüllüler gece gündüz çalışıyor. Yangın bölgesinden canlı yayın yapan oyuncu Şahan Gökbakar, Marmaris’te bir otelde gündüz garsonluk yapan
gece ise yangın söndürme çalışmalarına katılan Adıyamanlı genci paylaştı. 
Alevlerle mücadelede elleri yanan genç "Elimden ziyade nefes alamadım. Ben normalde Adıyamanlıyım. Muğlalı, Marmarisli değilim. Bu dağ, ağaçlar hepimizin." dedi.

Saatlerdir yangınlarla mücadele eden genç "Hortum yetmiyor, itfaiye bize hortum vermedi, kendimiz hortum aldık. Bizim hortumun barı yok. Ateşlerle aramızda 2 metre var. Söndürüyoruz, dumana maruz kalıyoruz" şeklinde konuştu. 

Sitene Ekle
Etiketler
İlgili İçerikler
Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Muğla yolunda Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı Muğla Marmaris'te itfaiye aracı devrildi Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı Muğla Milas'taki yangında mahsur kalan kediyi gazeteciler kurtardı Bakan Koca yangınların sürdüğü Antalya ve Muğla'da son durumu paylaştı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ihtiyaç listesi paylaştı Muğla Marmaris'te yanan alanları gören spiker hüngür hüngür ağladı: Yeşil kalmamış
ÖNCEKİ VİDEOLAR
İstanbul'da arkadaşına cevap verirken hayatının şokunu yaşadı: Hastanelik oldu
İstanbul'da arkadaşına cevap verirken hayatının şokunu yaşadı: Hastanelik oldu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Marmaris'te yangın bölgesi ile ilgili iddia! "Hortumumuz var emir gelmedi diye suyu açamıyoruz"
Marmaris'te yangın bölgesi ile ilgili iddia! "Hortumumuz var emir gelmedi diye suyu açamıyoruz"
Esenyurt’ta 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü kıyafetlerini parçaladılar
Esenyurt’ta 5 kişi bir adamı sokak ortasında tekme tokat dövdü kıyafetlerini parçaladılar
Marmaris İçmeler yangın öncesi ve sonrası görüntülendi manzara kahretti
Marmaris İçmeler yangın öncesi ve sonrası görüntülendi manzara kahretti
Tanju Özcan'dan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözler
Tanju Özcan'dan CHP'li Mehmet Bekaroğlu ve FETÖ'cü Emre Uslu'ya ağır sözler
CHP'li Engin Altay 'helikopter gördüysem namerdim' dedi Erdoğan bakın ne cevap verdi
CHP'li Engin Altay 'helikopter gördüysem namerdim' dedi Erdoğan bakın ne cevap verdi
Marmaris yangınında alevler Şahan Gökbakar'ın evine yaklaştı! Eşini teselli etti
Marmaris yangınında alevler Şahan Gökbakar'ın evine yaklaştı! Eşini teselli etti
İstanbul'da bunu yapan insan olamaz! Ayağı kesildi vücutları delindi: Çok farklı şeyler duyduk
İstanbul'da bunu yapan insan olamaz! Ayağı kesildi vücutları delindi: Çok farklı şeyler duyduk
Adana'da su içmeyi reddetti! İtfaiyecinin kahramanca mücadelesi takdir topladı
Adana'da su içmeyi reddetti! İtfaiyecinin kahramanca mücadelesi takdir topladı