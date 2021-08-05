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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı. Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda iki gün önce başlayan yangın Menteşe ilçesine ulaştı.

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Menteşe Kaymakamlığı koordinasyonunda oluşturulan İlçe Kriz Masası tarafından ilçeye bağlı Kozağaç ve Şenyayla mahallelerindeki vatandaşların tahliye edilmesine karar verildi.

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Yangının ormanlık alandan yerleşim alanlarına yayılmasının engellenmesi amacıyla Kozağaç, İkizce ve Salihpaşalar mahalleleri çevresindeki ağaçlar kesilecek.

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Muğla'nın Kavaklıdere ilçesindeki orman yangını Menteşe ilçesine ulaştı

Rüzgarın söndürme çalışmalarını güçleştirdiği bölgede alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile bazı gönüllüler müdahale ediyor.

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