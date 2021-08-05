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Yangın söndürme aracı nasıl yapılır? Vatandaş çözümü buldu işte videosu

TÜRKİYE'nin tatil cennetlerini saran orman yangınları için vatandaş kendi itfaiye aracını yapıyor. Marmaris'te bir fabrika çalışanları kendi itfaiye araçlarını yapıp, nasıl yapılacağına dair de bilgi verdiler.

Marmaris’te insanlar kendi imkanlarıyla itfaiye arabaları yapıyorlar. Tolan fabrikası çalışanları yangınlara müdahale için kamyondan itfaiye aracı yaptılar. Kasalara su tankları koyan çalışanlar, hangi tür motorun ve hortumun en iyi sonucu verdiğini de belirlediler. 

Çalışanların kendi imkanları ile yaptıkları kamyon itfaiye araçları yaklaşım 10 bin liraya mal oldu. Fabrika çalışanları bu araçların nasıl oluşturulacağını da bir video çekip detaylı şekilde anlattılar.

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