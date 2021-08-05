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CHP

CHP'li Özgür Özel 'THK uçakları İspanyol uçaklarıyla aynı' dedi gerçek ortaya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Özgür Özel'in İspanya uçağı ile THK uçaklarının aynı olduğunu söyleyerek yaptığı algı operasyonuna anında fotoğraflar ve her iki uçağın teknik bilgilerini paylaşarak yanıt verdi.

THK uçaklarının yangınlarda kullanılmadığı iddiasıyla CHP kurmayları hükümeti hedef aldı.  İktidar partisi ise THK uçaklarının teknolojinin gerisinde kaldığını iş görmediğini söylüyor.

THK başkanı uçakların uçması için 4 milyon dolar istedi

Tartışmaların odağındaki Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, uçakların atıl vaziyette olduğunu kabul ederek, "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir." dedi.

Özel: O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Övünüyorlar ya hani, ‘İspanya'dan uçak bulduk’ diyorlar, İspanya'ya teşekkürler ediyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır. ‘THK’nın uçakları iş görmez’ yalanına kimse aldanmasın." dedi.

Kılıçdaroğlu: Çalışabilir uçak yok

Buna karşın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yaptığı THK ziyareti sonrası basın mensuplarının konuya ilişkin sorusuna "Hangarda çalışabilir durumda hiçbir uçak yok mu?" sorusuna, "Hayır, şu anda yok"  diye yanıt verdi. 

Varank: 1969 model uçaktan bilet alıp uçar mısınız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Özel'e yanıt verdi. Varank, resmi Twitter hesabından uçak modellerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaşarak, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" ifadelerini kullandı.

THK'daki uçak CL-215 model amfibyen uçak, 1960 yılında üretilmeye başlandı. İspanya'dan yangın söndürme çalışmaları için gönderilen uçak ise 1993 yılında üretilmeye başlandı ve uçağın modeli CL-415.

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