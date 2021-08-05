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Manavgat'ta erzak taşıyan teyze duygulandırdı 'bizim sırtımız yere gelmez’ dedirtti

ANTALYA Manavgat'ta yangınla mücadelede sürerken bir vatandaşın kaydettiği görüntü izleyenleri duygulandırdı. Yaşlı bir kadın, sırtında taşıdığı erzağı ekiplere ulaştırmak için yol üstündeydi. O anlar Kurtuluş Savaşı'nda kadınların arka safta verdiği büyük mücadeleyi akıllara getirdi.

Manavgat’ta 28 Temmuz öğlen 12.05’te çıkan orman yangının 9’uncu gününde bölgedeki yanan bazı alanları söndürme çalışmaları devam ediyor. Ormanda yangını tamamen söndürmek için görevliler canla başla mücadele ederken, bölge halkı da hem yangına hem de görevlilere destek oluyor.

Bunlardan bir tanesi de ismi öğrenilemeyen yaşlı bir kadın oldu. Vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, yaşlı kadının sırtındaki çantayla ormanlık alanda görevlilere erzak taşıdığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kez izlenirken, kullanıcılar ‘Bizim sırtımız yere gelmez’ yorumunda bulundu.

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