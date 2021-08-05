Bayraktar TB2 İHA'lar 103 yangını ilk anda tespit etti İsmail Demir video paylaştı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larının 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdiğini ve tam 103 yangını ilk anda tespit ettiğini açıkladı.

Yangınlarla mücadelede insansız hava araçları (İHA) da alevlere "nokta atışı" müdahale imkanı sağlıyor. İHA görüntüleri, Orman Genel Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'nde anlık takip ediliyor.

Twitter'dan videolu bir paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Orman Genel Müdürlüğü'nün kullandığı Bayraktar TB2 İHA’larımız 1 Haziran'dan 4 Ağustos’a kadar 1413 saat uçuş gerçekleştirdi ve tam 103 yangını ilk anda tespit etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait TB2 İHA'larımız ise 29 Temmuz'dan 4 Ağustos'a kadar 422 saat uçtu. İHA’larımız içimizi yakan orman yangınlarıyla mücadelede kritik görevlerine devam edecek. Bu mücadelede alın teri döken tüm kahramanlarımıza şükranlarımızla...'' ifadelerini kullandı.