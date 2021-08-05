Muğla'da 'şüphelendim' deyip gazetecilerin yolunu kesti: 31 plakalı bir araçtaki aileyi gösterip...

MUĞLA Milas'ta termik santrale sıçrayan alevler nedeniyle çevre mahallelerde tahliye emri verilirken, sivillerden oluşan iki aracın yol kesmesi sosyal medyada tepki çekti.

Türkiye bir haftadır mücadele ettiği orman yangınlarında belki de en uzun gecesini dün gece yaşadı. Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan yangının alevleri Kemerköy Termik Santrali’ne sıçradı. Ören ve çevre mahallelerinde yaşayan halk için tahliye uyarıları verilirken, sivillerden oluşan iki araç ise keyfi bir şekilde yol kesmeye başladı.



Yatağan-Milas istikametinde seyir halinde olan araçları “48DT929” plakalı bir arabayı yolun ortasına çekerek durduran ve kendisini “Muharrem Duygu” olarak tanıtan sivil, araçlardaki vatandaşlardan kimliklerini vermelerini istedi. “Milas’a gideceğiz ve ailemizi tahliye edeceğiz” diyen kişilerin açıklamalarını yeterli bulmayan siviller, kimliklerin verilmesi konusunda ısrarcı oldu. Bunun üzerine tartışma yaşandı.



"Şüphelendim. GBT yapacağım"

Kendisine durdurma gerekçesi sorulan Muharrem Duygu cevap olarak o anda 31 plakalı bir araçtaki aileyi göstererek, “Bu araç yabancı plakalı bir araç. Şüphelendim. GBT yapacağım. Belki yangından kaçıyorlar ve ormanı bunlar yaktı nereden biliyorsunuz?” ifadelerini kullandı. Duygu, karşı argümanlara ise sık sık “Benim şu anda ormanım yanıyor” şeklinde cevap verdi.



"Ben görevimi yapıyorum"

Yeşil Gazete'den Metin Yoksul'un haberine göre yaptığının suç olduğu hatırlatılan Duygu, “Ben görevimi yapıyorum” şeklinde yanıt verdi. Herhangi bir yetkisi olup olmadığı sorulduğunda “Ben vatandaşım, ben halkım.” dedi. En başta kimlik kontrolünü kendisi yapmak isteyen Duygu, yaşananların videoya alınmasıyla birlikte önce “polise haber verdim, gelecekler” demeye, daha sonra da “gelin, polise birlikte gidelim” demeye başladı. İnsanların tepkisi üzerine daha sonrasında yolu açmak zorunda kaldı.

"İzin vermeyecekti"

Euronews muhabiri Dilek Gül sosyal medya hesabından yaşananlarla ilgili "Gazeteciler olarak gitmeye çalıştığımız #TermikSantrali yolu bu şekildeydi dün. Eğer biz kameralarımızı açmasaydık, bu kişi en az 20 aracın geçişine izin vermeyecekti" dedi.