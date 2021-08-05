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Termik santra Muğla'da nerede yanarsa ne olur Termik Santral nedir?

Termik santra Muğla'da nerede yanarsa ne olur Termik Santral nedir?

MUĞLA Milas'ta başlayan orman yangınları bugün 6. gününde. Alevler termik santrale ulaştı. Bu korkutucu gelişmenin ardından vatandaşlar termik santral nedir, patlarsa ne olur ve termik santral ne işe yarar araştırması yapıyor.

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MUĞLA Milas'ta 6 gün önce başlayan orman yangını bugün termik santrallere ulaştı, bölgede sirenler çalıyor ve halk tahliye ediliyor. Bölgede yaşanan son durumları anlatan Belediye Başkanı Muhammet Tokat alevlerin termik santrale ulaştığını duyurdu ve yardım istedi. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar termik santral nedir, ne iş yarar ve yanarsa ne olur patlar mı araştırması yapıyor. 

Termik santraller enerji üretiminde kullanılan işletmeler olarak biliniyor. Sağladıkları enerji ile yakın bölgelerin elektrik veya ısı ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. İşte santrallerle ilgili bilinmesi gerekenler…

Termik Santral nedir: Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralıdır. Isıtılan su buhara dönüştürülerek bir elektrik üretecini süren buhar türbinini döndürmekte kullanılır. Türbinden geçen buhar Rankine çevrimi denilen yöntemle bir yüzey yoğunlaştırıcıda yoğunlaştırılırak geri suya dönüştürülür. Termik santralların tasarımları arasındaki en büyük farklılık kullandıkları yakıt tiplerine göredir. Bu tesisler ısı enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmekte kullanıldığından bazı kaynaklarda Enerji Dönüşüm Santralı olarak da geçer.

Termik Santral yanarsa ne olur: 

Termik santraller üretimde çeşitli yakıt tipleri kullanırlar. Bu yakıt tipleri santral yakınında ne kadar fazla ise olası patlama da o kadar yüksek olur.

Bu nedenle olası yangın riskine karşı termik santraldeki yakıtlar bölgeden uzaklaştırılır ve patlama benzeri durumun önüne geçilmiş olur. Yine de yangın termik santrale ulaşırsa kullanılmaz hale gelebilir ve eğer bölgede aktif elektrik ya da ısı üretimi sağlıyorsa bu alanlarda kesintiler yaşanabilir.

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