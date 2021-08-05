Milas'tan son dakika haber! Termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti

Muğla Milas'ta dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçrayan yangın bu sabah saatlerinde söndü. Santraldeki yangın 11 saat sürerken, santral çevresindeki yer yer devam eden alevlere müdahale ise hem karadan hem de havadan devam ediyor.

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Milas'ta yangın 6'ncı gününde etkisini sürdürürken, dün gece Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Termik santral çevresinde önlem amaçlı açılan hendeklerden de sıçrayan alevler yaklaşık 11 saat termik santralde etkili oldu. Santraldeki yanıcı ve patlayıcı maddelerin ve çalışanların güvenlik amaçlı tahliye edilmesi ve çevresini boşaltılmasının ardından yangına karşı yoğun bir mücadele başladı.

Müdahalelerin başarılı olmasının ardından yangın, sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Termik santral çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayanlar kara ve deniz yolu ile tahliye edildi

Muğla’da bir haftadır devam eden yangınların Milas ilçesinde bulunan termik santrale sıçramasının ardından bölgede Ören başta olmak üzere 10 mahalle tahliye edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Kemerköy Santrali'ne sıçrayan yangına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Muğla'nın Milas ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşan yangına ilişkin, "Hadisenin bu noktaya gelebileceği öngörüldüğü için Kemerköy Santrali kontrollü devre dışı bırakılmış, personel tahliyesi ivedilikle gerçekleştirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Yangının santrali tehdit ettiği ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyu hassasiyetle takip ettiğini belirten Altun, ilgili bakanların da tesisin yöneticileri ile yaşanan gelişmeler üzerine tahliyeye karar vererek tahliyenin tamamlanmasının ardından santralden ayrıldıklarını bildirdi. İletişim Başkanı Altun, şunları kaydetti:

"Tahliyenin ardından itfaiye acil müdahale ekipleri tarafından, durum tespiti için santral sahasında ilk incelemeler yapılmış ve santraldeki ana ünitelerde ciddi bir hasar meydana gelmediği anlaşılmıştır. Halen, acil müdahale ekipleri tarafından santral sahasında inceleme ve soğutma işlemleri ile gerekli tüm emniyet tedbirleri alınmaya devam etmektedir. Soğutma işlemleri, sabah saatlerinde havadan ve karadan devam edecektir. Yangın mahallinde herhangi bir can kaybı yaşanmaması için gerekli tüm adımlar atılmıştır."