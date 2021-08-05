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TEM'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 7 yaralı

TEM'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır 7 yaralı

BEYKOZ TEM Otoyolu Elmalı geçişinde servis minibüsü ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Yaşanan kazada hafif ticari araç içinde bulunan 3 çocuğun ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaza, 00.45 sıralarında Beykoz TEM Otoyolu Elmalı geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, içinde 5 kişinin olduğu Meryem K. İdaresindeki 34 ZB 6194 hafif ticari araç ile içinde 2 kişinin olduğu 34 EFM 149 plakalı servis minibüsü çarptı.

Çarpmanın etkisi ile hafif ticari araç içinde bulanan 3’ü çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer 2 kişi ise hafif yaralandı.

Hafif ticari araca arkadan çarpan servis minibüsü ise kaza yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi. Çapmanın etkisi ile hafifi ticari araç kullanılamaz hale geldi.

Çarpışmanın etkisiyle kazada 3’ü çocuk olmak üzere toplamda 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan 3’ünün çocuk olduğu ve durumlarının ağır olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların yakıt depolarından sızan akaryakıt yola döküldü. Yolda başka bir kaza yaşanmaması için ekipler yola savrulan araç parçalarını temizledi ve kumlama çalışması yaptı.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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