Antalya’da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu

Jandarmanın durdurduğu bir kamyonetten, değeri 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet kaçak ilaç ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kaçak ilaçlar İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İstanbul ve Bursa’dan yüklü miktarda kaçak ilaç getirileceği bilgisini aldı.

Duyum üzerine dün saat 13.00 sıralarında şüpheliler F.M.Y (24), İ.M. (23) ve G.D.’nin (39) içerisinde bulunduğu 34 BCK 739 plakalı kamyonet, yol kontrol noktasında durdurularak arama yapıldı.

Piyasa değeri 3 milyon TL değerinde

Yapılan arama neticesinde piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 300 bin TL olan 18 bin 964 adet çeşitli markalarda hormon, onkoloji, psikiyatri ve tüp bebek tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcısının talimatı ile ele geçirilen ilaçlara İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.