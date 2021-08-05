BIST 1.414
DOLAR 8,53
EURO 10,11
ALTIN 494,91
HABER /  MEDYA

İsmail Saymaz Sözcü gazetesini bıraktı Yeni adresi "kardeş bir mecra"

İsmail Saymaz Sözcü gazetesini bıraktı Yeni adresi "kardeş bir mecra"

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesinde çalışmayı bıraktığını açıkladı. Yeni adresi içinse "kardeş bir mecra" dedi.

Abone ol

İsmail Saymaz bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde "Sözcü'ye veda" diyerek Sözcü gazetesini bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada "Bir yıldır köşe yazarı olarak çalıştığım Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü çalışanlarına ve okurlarına selam olsun." diyerek veda etti.

Saymaz yazısında "İlk açtığım gazete yine Sözcü olacak" diyerek Sözcü okurlarına ve yönetimine de teşekkür etti.

Yeni adresi içinse "Merak eden varsa diye yazıyorum, mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Antalya’da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu
Antalya’da 3 milyon 300 bin liralık kaçak ilaç operasyonu
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İsrail'de araştırmalarla ortaya çıktı Biontech aşısı olanlarda gözünde tehlikeli hastalık
İsrail'de araştırmalarla ortaya çıktı Biontech aşısı olanlarda gözünde tehlikeli hastalık
Milas'tan son dakika haber! Termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti
Milas'tan son dakika haber! Termik santral bölgesindeki alevler etkisini kaybetti
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Gözler Ankara'da
Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Gözler Ankara'da
Sütçüler’de alevler yeniden yükselmeye başladı
Sütçüler’de alevler yeniden yükselmeye başladı
Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkan Şirin Dilan kayboldu
Ankara'da kedilerin su kabını değiştirmek için dışarı çıkan Şirin Dilan kayboldu
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama
İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yangında etkilenen Kemerköy termik santrali hakkında açıklama
Ankara’da yaşandı! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen araç çarptı
Ankara’da yaşandı! Sol şeritte zorla indirilen kadına arkadan gelen araç çarptı
NASA yayınladı Köyceğiz'deki orman yangının uzaydan görüntüsü
NASA yayınladı Köyceğiz'deki orman yangının uzaydan görüntüsü