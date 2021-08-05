İsmail Saymaz Sözcü gazetesini bıraktı Yeni adresi "kardeş bir mecra"

Gazeteci İsmail Saymaz Sözcü gazetesinde çalışmayı bıraktığını açıkladı. Yeni adresi içinse "kardeş bir mecra" dedi.

Abone ol

İsmail Saymaz bugün Sözcü gazetesindeki köşesinde "Sözcü'ye veda" diyerek Sözcü gazetesini bıraktığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından da yaptığı açıklamada "Bir yıldır köşe yazarı olarak çalıştığım Sözcü gazetesine bugün veda ediyorum. Sözcü çalışanlarına ve okurlarına selam olsun." diyerek veda etti.

Saymaz yazısında "İlk açtığım gazete yine Sözcü olacak" diyerek Sözcü okurlarına ve yönetimine de teşekkür etti.

Yeni adresi içinse "Merak eden varsa diye yazıyorum, mesleğime kardeş bir mecrada devam edeceğim" dedi.