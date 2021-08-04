Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yanan ormanlar imara açılacak mı?" sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a verilen yetki iddiasıyla ilgili, "Verdiğim böyle bir yetki yok. Kendisi dürüst ise iddiasını ispatlamalı." dedi.

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a yanan alanların imarı açılması konusunda yetki verildiği iddiasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Ben böyle bir yetki vermedim." dedi.

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Cumhurbaşkanı, böyle bir yetkiyi ne başbakanlığı ne de cumhurbaşkanlığı döneminde verdiğinin altını çizdi.

"Böyle bir şey söz konusu değil, ispat etsin"

"Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım." diyen Recep Tayyip Erdoğan, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin." ifadesini kullandı.

"Böyle bir yetki vermedim"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek cümlelik bir cevap var; Ben Kültür ve Turizm Bakanımıza böyle bir yetki vermedim. Ne başbakanlık döneminde böyle bir yetki verdim, ne de Cumhurbaşkanlığım döneminde şimdiki Kültür Bakanıma verdim.

"Dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım"

Ben dikey mimariye karşı olduğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. İspat etsin, söylesin. Buradaki belediyeler CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler olarak; burada imar planlamalarını yaparken, ormandan yerler vermek suretiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa sorumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak da AK Parti olarak her türlü müdahaleye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak da Marmaris'te Bodrum'da birçok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkılan yerlerden haberin yok mu?

"Yanan yerler böyle kalmayacak"

19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç diktik. Hala da dikmeye devam ediyoruz. Bu yanan yerler; böyle kalmayacak. Hemen anında dikeceğiz. Ağaç dikimine teşvik ediyoruz. Bazen okuldaki çocuklarımızla seferberlik ilan ediyoruz, fidan dikiyoruz."