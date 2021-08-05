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Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Gözler Ankara'da

Milli Güvenlik Kurulu toplanıyor! Gözler Ankara'da

ANAKARA'da bugün gözler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Beştepe, Milli Güvenlik Kurulu toplantısına ev sahipliği yapacak. Toplantıda iç ve dış gündemdeki gelişmeler kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

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Milli Güvenlik Kurulu (MGK) saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantının en sıcak başlığı birçok şehirde başlayan ve devam eden orman yangınları ile söndürme faaliyetleri olacak.

Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta yaşanan gelişmeler de masadaki önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Afganistan'daki gelişmeler

TRTHaber'de yer alan habere göre Afganistan'daki gelişmeler de masanın sıcak konuları arasında yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekilmesinin ardından Kabil'deki son durum da değerlendirilecek.

Terörle mücadele masada

Bir diğer önemli başlık ise terörle mücadele. PKK/YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere Türkiye’nin yurtiçi ve yurtdışında yürüttüğü terör operasyonlarında gelinen son durum MGK’nın gündeminde olacak.

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