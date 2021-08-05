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Bangladeş'te düğünde yıldırım faciası! 16 kişi hayatını kaybetti

Bangladeş'te düğünde yıldırım faciası! 16 kişi hayatını kaybetti

BANGLADEŞ'te, bir düğünün düzenlendiği noktaya peş peşe düşen yıldırımlar sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

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Bangladeş’in Chapainawabganj bölgesinde yer alan Shibganj’da düzenlenen düğüne peş peşe yıldırımlar düştü. Kalabalığın üzerine düşen yıldırımlar sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği, damadın ise yaralandığı bildirildi.

Yerel hükümet yetkilisi Sakib Al-Rabby yaptığı açıklamada, gelinin yıldırım düştüğü esnada düğünde olmadığını belirtti.

Resmi kaynaklara göre Bangladeş’te 2016 yılında yıldırım düşmesi sonucu 200’den fazla can kaybı yaşanırken, geçtiğimiz mayıs ayında ise bir günde 82 kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin tümü kayıt altına alınmazken, bağımsız bir izleme kurumunun kaydettiği can kaybı sayısı 349’a ulaştı.

Bazı uzmanlar, iklim değişikliğinin etkisini hafifletmek ve yıldırım düşmelerinden kaynaklanan ölümleri azaltmak için Bangladeş'te yüz binlerce palmiye ağacı dikildiğini, fakat ormansızlaşmadan dolayı can kaybı sayısının artığını bildirdi.

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