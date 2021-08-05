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Gaziantep'te tarla sürerken olanlar oldu! Kurşun yağdırıp öldürdüler

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Gaziantep'te tarla sürerken olanlar oldu! Kurşun yağdırıp öldürdüler

GAZİANTEP'te bir kişi, tarlasında çalışırken aralarında arazi meselesi yüzünden husumet bulunan şahsın silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

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Olay, Nizip ilçesine bağlı Kocatepe Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kendisine ait olan tarlada ailesiyle birlikte çalışan Kenan Osanmaz (38), traktörü ile tarlasını sürerken aralarında husumet bulunan İ.P. (67) tarafından önü kesildi.

Kısa süreli tartışma sonrası İ.P., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla Osanmaz’a kurşun yağdırdı. Kafasına ve vücudunun farklı noktalarına isabet eden 3 kurşunla olay yerinde hayatını kaybeden Osanmaz’ın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.


Silahıyla birlikte yakalandı
Osanmaz’ı öldüren ve olay yerinden kaçan İ.P., jandarmanın takibi sonucu olayda kullandığı ruhsatsız tabancasıyla birlikte kıskıvrak yakalandı. Biri 6 aylık 4 çocuk babası olan Kenan Osanmaz’ın cenazesi yapılan otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Nizip ilçesine götürüldü.

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