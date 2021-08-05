Fahrettin Koca yeni kısıtlamayı açıkladı! Aşısızlara sinemaya, yolculuğa zorunlu olacak!

Aşısızlara yaptırım gelebileceği iddiası konuşuluyordu. Bakan Fahrettin Koca bunun yerine önce yeni bir formül üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Aşısızlar artık buralara girebilmek için test yaptırmak zorunda kalabilir.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'ye konuştu. Normalleşme ile başlayan vaka sayısı artışı ve aşılamada istenilen seviyeye gelinememesiyle aşı olmayanlara gelebilecek yaptırım söylentileriyle ilgili konuşan Bakan Koca yeni formülü açıkladı.

Selvi yazısında şöyle duyurdu: “Yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebileceğini” açıkladı. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız...

Aşı olmayana yaptırım var mı?

Aşı olmayanlara yaptırım olacak mı? Sağlık Bakanı yaptırım yanlısı değil:

“Ben ikna ederek aşı tereddüdünün kaldırılmasının daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Çünkü bu toplum yüzde 98 oranında kızamık ve benzeri aşıları çocuklarına yaptırabildi. Yani aslında aşıya direncimiz yok. Tereddüdümüz var. Bunu da vatandaşımızı bilgilendirerek, ikna ederek aşabileceğimizi düşünüyorum. Zorlayıcı bir tedbirin olması kanaatinde değilim.”

PCR testi zorunluluğu gelebilir

Ama bu durumda aşı olanlar, aşı olmayanlar nedeniyle risk altında kalıyor. Sinemaya, tiyatroya gittiğinde, uçağa, otobüse bindiğinde yanına oturan kişinin aşılı olup olmadığını bilmiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu alanlarda PCR testinin istenebileceğini söyledi: “Bazı alanlarda dünyada da yer yer uygulandığı şekliyle vatandaşımızı korumak için aşı olanın yanında aynı uçakta, aynı otobüste, aynı sinemada ya da tiyatroda oturacak olan kişinin o virüsü taşıyıp taşımadığını öğrenmek için PCR testi isteyebiliriz. Çünkü o vatandaşımızın sağlık hakkını da korumak anlamında önemli bazı alanlarda bu uygulama başlanabilir. Bunu tartışıyoruz.

Yeme içme alanlarında değil. Özellikle esnafın işyerine dönük bir kısıtlama düşünülmüyor. Ama yan yana oturulacak yerlerde aşı olmayanlardan PCR testi istenebilecek. Sinemaya, tiyatroya gitmek istiyorum, uçağa, şehirlerarası otobüse bineceğim diyorsanız... Aynı zamanda aşınızı da yaptırmadıysanız, PCR testi yaptıracaksınız. Test ücretsiz olacak. Fakat öyle hızlı kitlerle yapılan testlerden de olmayacak. Hayat devam edeceği için aşı olmamakta direnenler iki gün arayla devlet hastanelerinde ücretsiz PCR testi yaptırabilecek. Amaç, aşısını olup, sosyal hayatını sürdürmek isteyenleri korumak.”