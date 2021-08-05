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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca zaman kaybetmeyin dedi haritayı paylaştı! İşte illere göre vaka haritası

İllere göre haftalık vaka sayısında 24-30 Temmuz haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Zaman kaybetmeyin" deyip uyardı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca haftalık illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Koca açıklamasında şunları söyledi "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun."

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