Eyyam-ı bahur sıcakları bitiyor! Yangın bölgesi Antalya'ya yağış geliyor Muğla'ya da bakın!
TÜRKİYE'nin tatil cennetleri alev alev yanarken Meteoroloji'den yağış açıklaması geldi. Eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesi ile sıcaklıklar 5 derece birden düşecek. Öte yandan Antalya'da bugün rekor kıran sıcaklık cumartesi günü yerini yağışa bırakacak. Peki diğer yangın bölgelerinde hava durumu durum nasıl?
TÜRKİYE'de 9 gündür süren yangınlar can aldı, evleri küle çevirdi. Bazı illerde yağmur duaları yapılmaya başlandı. Meteoroloji'den Antalya için sevindiren haber geldi. Sıcaklıkların düşmesi ile kentet hafta sonu yağış bekleniyor. Peki diğer yangın bölgelerinde durum nasıl?
Türkiye'nin geçen hafta perşembe gününden bu yana eyyam-ı bahur sıcaklıklarının etkisi altında olduğunu belirten İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Atmosfer Bilimleri-Havza Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aslan, "Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası tüm yurtta kendisini hissettirdi. Vatandaşlarımız bu dönemde yazın en sıcak günlerini yaşadı." diye konuştu.
Prof. Dr. Aslan, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının nemle birlikte hissedilirliğinin arttığını anlatarak, şöyle devam etti:
"Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı bu dönemde Türkiye'de özellikle güney ve doğu bölgelerde sıcaklık 45 dereceye kadar çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre, eyyam-ı bahur sıcaklıklarının Türkiye'yi hafta sonu terk etmesini ve hafta sonu sıcaklarının 4-5 derece düşmesi bekliyoruz.