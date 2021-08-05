Yangından sonra Muğla'daki termik santralin hali görüntülendi
MUĞLA'da 8 gündür süren orman yangınları, dün akşam Kemerköy Termik Santrali'ne sıçradı. Olayın vahameti sabah olduğunda ortaya çıkarken bölgenin son hali görüntülendi.
Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangınının Kemerköy Termik Santrali'ne sıçramasıyla kentte büyük korku yaşanmıştı.
Gece yarısı alevlerin daha da şiddetlenmesiyle bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşın tahliyesine karar verilmişti. Kimileri kendi araçlarıyla tehlike bölgesinden uzaklaşmıştı.
Geride kalan vatandaşlar için ise Milli Savunma Bakanlığı'nın talimatıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait çıkarma gemileri kullanılarak tahliye çalışmalarına hız kazandırılmıştı. Dün gece boşaltılan bölge adeta hayalet şehre dönerken, olayın vahameti gün ağarınca ortaya çıktı.
İşte termik santralin son hali...
Kemerköy Termik Santrali bölgesine girişler yasaklanırken jandarma tarafından geniş güvenlik önlemi alınan bölgede çalışmaların devam ettiği belirtildi.