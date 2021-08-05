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Manisa'da motosiklet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

MANİSA'da motosiklet ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan genç çift yaralanırken, kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kula ilçesi 4 Eylül Mahallesi Celal Bayar Üniversitesi Kula Meslek Yüksekokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı inen Mesut T. (27) idaresindeki 45 K 3680 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen Mustafa K. (63) yönetimindeki 45 J 7732 plakalı Fiat marka minibüsle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet üzerinden savrulan sürücü Mesut T. ve eşi Songül T. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Mesut T. ileri tetkik ve tedavisi için Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Görüntüler ortaya çıktı
Öte yandan kaza, çevredeki bir sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde motosiklet ile minibüsün çarpışmasının ardından motosiklette bulunan genç çiftin savrulduğu ve çevredekilerin yardıma koştuğu görülüyor. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

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